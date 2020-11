Amici 20, anticipazioni: prime conferme per gli allievi

Amici 20 di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi sabato 21 novembre. Ecco cosa succederà nella puntata di oggi.

Arrivano le anticipazioni sulla puntata di Amici 20 in onda oggi alle 14:10 su Canale 5. Vedremo esibirsi tutti i ragazzi, che scopriranno subito se hanno ricevuto o meno la conferma per rimanere nel programma.

Non dimentichiamo anche tutte le modifiche al regolamento e alle vita quotidiana che il Covid 19 ha comportato in questa nuova edizione del talent show. Un esempio su tutti è il fatto che i ragazzi non vivranno in un residence come al solito ma in una casetta.

Scopriamo insieme le nuove possibilità date dal nuovo regolamento del programma.

Molto è cambiato per il Covid 19 ad Amici 20 Canale 5 il talent show di Maria De Filippi. Alcune vecchie tradizioni si sono dovute accantonare, come il fatto di non vivere più nel solito residence, e altre si sono dovute modificare, come il plexiglass che divide maestri e allievi durante le lezioni.

In seguito a tutte queste modifiche si è colta l’occasione per modificare sostanzialmente quello che è il regolamento del programma. Ad esempio, per quanto riguarda il canto, produttori discografici ed emittenti radiofoniche daranno il loro parere insieme ai giudici.

Inoltre il comportamento e la serietà dei singoli allievi verrà tenuta molto più in considerazione: i maestri hanno infatti la facoltà di decidere di far entrare allievi che sono ritenuti più meritevoli di altri.

La sostituzione avverrà tramite una sfida, giudicata da una giuria esterna. Lo sconfitto verrà poi messo in un televoto, dando così al pubblico da casa l’ultima parola sulla sorte dell’allievo.

Passando a quello che vedremo nella puntata di oggi, sappiamo che ci sarà una sfida di canto tra Sangiovanni, Raffaele e Aka7seven. Per giudicarli ci saranno due direttori radiofonici.

Raffaele e Aka7seven riceveranno pareri positivi da entrambi, mentre per Sangiovanni solo uno dei due direttori si pronuncerà positivamente.

Successivamente ci sarà anche una sfida di ballo, di cui però non conosciamo ancora l’esito.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amici 20.