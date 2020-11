Amici 20: ecco il nuovo meccanismo del talent di Maria De Filippi

Amici 20: ecco come i 16 ragazzi prenderanno parte alla nuova edizione del talent di Maria De Filippi (in base alle norme anti covid 19 e criteri di merito).

È ufficialmente partita su Canale 5 la ventesima edizione Amici, il popolarissimo talent show diretto e condotto da Maria De Filippi. Il Covid 19 ha imposto anche a questo programma una revisione del meccanismo con cui si svolgerà.

Come riporta “Tvblog”, i ragazzi che partecipano al talent saranno 16, i quali vivranno in un residence dove non avranno nessun contatto con il mondo esterno. Una sorta di “bolla”, da cui ogni giorno, negli orari che verranno comunicati, dovranno recarsi da soli a scuola, dove seguiranno le lezioni rigorosamente separati dai loro professori (la new entry Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto, mentre per il ballo ci sarà un’altra new entry, ovvero Lorella Cuccarini, che si aggiunge ad Alessandra Celentano e a Veronica Peparini). La sala prove del ballo sarà divisa da una struttura trasparente, con da un lato i professori e dall’altro i loro alunni: stessa cosa per quanto riguarda il canto. Tutto questo viene fatto per limitare al massimo la possibilità di contatti fra i ragazzi ed i componenti esterni che lavorano alla realizzazione del programma. Ovviamente, sia i ragazzi che il personale impegnato nella produzione del programma verranno sottoposti a tampone settimanalmente. I ragazzi, durante la loro permanenza nella scuola, non potranno ricevere visite da parte di parenti ed amici (in compenso però gli verranno lasciati i cellulari ed i loro vestiti personali).

Dal punto di vista tecnico, quest’anno il concetto che si desidera far passare è che frequentare la scuola di Amici è una opportunità che ci si deve guadagnare settimana dopo settimana. I ragazzi verranno giudicati dai professori puntata dopo puntata, per cui docenti avranno alcuni “indicatori” che usciranno da fattori esterni (come il maggior coinvolgimento delle radio e il giudizio di alcuni produttori discografici, ovviamente per quanto riguarda il canto).

Inoltre, il docente potrà sostituire un suo alunno con uno che gli è piaciuto durante i casting, mettendo quest’ultimo in sfida con un ragazzo che ritiene meno meritevole di un altro professore: tale sfida verrà giudicata da una commissione esterna. L’alunno eliminato dal proprio professore però non uscirà subito dal programma ma verrà messo al televoto e solo se supererà una determinata percentuale di consensi potrà restare in gioco.