Amazon Prime Video è in trattativa con Sony per un adattamento di God of War

Amazon Prime Video, anticipazioni. Il portale di streaming è in trattativa con Sony e Playstation per un adattamento tv di God of War.

Amazon Prime Video sarebbe in trattativa con Sony e Playstation per portare alla luce un adattamento tv del celebre gioco God of War. La notizia è riportata da Deadline, che sottolinea che le parti siano in questo momento attorno a un tavolo per la trattativa.

God of War è una serie di giochi nata nel lontano 2005 su Playstation 2 e che vanta due serie principali e una serie di spin-off. Sony, proprio quest’anno, proporrà il secondo capitolo della seconda serie principale, chiamato God of War: Ragnorok.

La serie sarà un live action e ci lavoreranno, secondo le ultime news, due sceneggiatori di casa Marvel ovvero Mark Fergus, già presente alla scrittura del primo Iron Man (2008), e Rafe Judkins che aveva avuto modo di collaborare alla serie Agents of SHIELD attraverso la ABC, oltre che a La Ruota del tempo (2021).

Ultimo, ma non meno importante, Hawk Ostby creatore e produttore di Expanse, accanto a Mark Fergus. Tra le case produttrici ovviamente le stesse Sony e Playstation. L’adattamento sarà simile all’operazione effettuata da HBO su The Last of Us, in uscita il prossimo anno.

Da parte di Amazon non ci sono state ancora conferme ne smentite, attese comunque nelle prossime ore, al più tardi nei prossimi giorni.

