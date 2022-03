Stasera in tv giovedì 10 marzo: “Animali fantastici e dove trovarli” su Italia 1

Animali fantastici e dove trovarli – 21:20 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Fantastic Beasts and Where To Find Them

Fantastic Beasts and Where To Find Them Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Gran Bretagna – USA

Gran Bretagna – USA Regista: David Yates

David Yates Cast: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Katherine Waterston

TRAMA

Animali fantastici e dove trovarli (Fantastic Beasts and Where to Find Them) è un film del 2016 diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling.

Ispirato all’omonimo libro, è il primo episodio della serie Animali fantastici, un prequel ambientato 70 anni prima della serie cinematografica di Harry Potter ed è incentrato sul magizoologo Newt Scamander. Il film è interpretato da Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo, Johnny Depp e Colin Farrell.

Il film è stato presentato in anteprima il 10 novembre 2016 a New York ed è stato distribuito il 17 novembre 2016 in Italia e il giorno seguente nel Regno Unito e negli Stati Uniti, anche in 3D. Il 26 febbraio 2017 vince il Premio Oscar per i migliori costumi, diventando il primo film ambientato nell’universo di Harry Potter a vincere un Oscar.