Amazon Prime Video, le uscite di marzo 2022: Star Trek Picard

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di marzo 2022.

Serie tv Amazon Prime Video

Star Trek: Picard – 4 marzo

Nel 2399, vent’anni dopo La nemesi e gli avvenimenti che hanno portato al sacrificio del tenente comandante Data per salvare il capitano Picard dall’esplosione dell’astronave romulana Scimitar, tornano protagoniste le vicende dell’ormai anziano ammiraglio Jean-Luc Picard.

Upload – 11 marzo

Upload è ambientato nel 2033, in un futuro in cui gli esseri umani sono in grado di “caricare” (upload) la propria coscienza, al momento della morte del proprio corpo, in un aldilà digitale, un ambiente più o meno ideale a seconda del prezzo pagato per ottenerlo.

90210 (’08) – 14 marzo

Dopo aver vissuto per anni in Kansas, i fratelli adolescenti Annie e Dixon Wilson sono costretti a trasferirsi a Los Angeles insieme ai genitori. Ad attenderli c’è la nonna, Tabitha, che dopo essere stata una famosa attrice degli anni ’70, ora sta affrontando una dipendenza dall’alcol.

Film Amazon Prime Video

Lucy and Desi – 4 marzo

Nel 1952 la coppia formata da Lucille Ball e Desi Arnaz attraversa una crisi personale e professionale che mette a repentaglio la loro prestigiosa carriera a Hollywood, l’amore che professano e il programma televisivo con cui hanno successo.

Acque Profonde – 18 marzo

Man a mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l’un l’altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire.

Master – 18 marzo

Tre donne si sforzano di trovare il loro posto in un’università d’élite del nord-est America, vecchia quanto il luogo che la ospita. Quando attacchi razzisti anonimi prendono di mira una matricola nera – che afferma di essere perseguitata dai fantasmi provenienti dal passato della scuola – ognuna di loro cercherà di capire dove si trova la vera minaccia.

