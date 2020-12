Amazon Kindle: ecco come configurare il dispositivo, acquistare e scaricare dal web gli eBook (oltre che trasferirli sul proprio PC gli eBook).

La pandemia da Covid 19 ha risvegliato il desiderio di lettura negli italiani, visto che il 61% della popolazione (ricerca svolta per Mibact e Aie, Associazione Italiana Editori) ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Un vero e proprio boom c’è stato per gli eBook (30%): ciò significa che Kindle (il famoso dispositivo per libri elettronici commercializzato da Amazon) è stato molto utilizzato.

Ecco una piccola guida suggerita da Salvatore Aranzulla (noto blogger informatico) su tutto ciò che c’è da sapere sul popolare strumento per la lettura digitale.

Amazon Kindle: la sua configurazione iniziale

La connessione può avvenire in due modi: tramite Wi-Fi o, solo sui modelli dotati di supporto 3G, tramite la rete dati dei cellulari. I Kindle dotati di supporto 3G includono una SIM “bloccata” che permette di accedere gratuitamente al Kindle Store e a Wikipedia da tutto il mondo.

Bisogna innanzitutto scegliere la lingua, attendere qualche secondo affinché venga caricato il menu principale del dispositivo e pigiare sul pulsante per iniziare la configurazione vera e propria.

Successivamente, bisogna selezionare la rete Wi-Fi alla quale collegare il Kindle, scegliere se accedere al proprio account Amazon o crearne uno nuovo.

Amazon Kindle: come acquistare o scaricare i libri dal web

Lo strumento principale attraverso il quale è possibile scaricare eBook su Kindle è il Kindle Store, ovvero la vetrina digitale di Amazon che offre tantissimi titoli scritti in tutte le lingue del mondo (dai classici alle ultime uscite).

Molto utilizzato è Kindle Unlimited, abbonamento che per 9,99 euro al mese (dopo 30 giorni di prova gratuita) dà libero accesso a oltre 1 milione di opere (di cui oltre 15.000 in italiano). In alternativa c’è Amazon Prime Reading, che consente a tutti gli abbonati ad Amazon Prime di accedere a un catalogo (più ristretto rispetto a quello di Kindle Unlimited) composto da centinaia di ebook e fumetti in formato elettronico.

Per acquistare o scaricare un libro dal Kindle Store, bisogna pigiare sull’icona del carrello presente nel menu principale del dispositivo (in alto a sinistra) e individuare le opere richieste.

A quel punto, si possono sfogliare le categorie dei libri disponibili nel negozio utilizzando l’apposito menu a tendina (in alto a sinistra), consultare le classifiche con i best seller, le nuove uscite o le offerte più interessanti del momento pigiando sulla voce Offerte lampo (per visualizzare le offerte del giorno) o Offerte del mese (per visualizzare le offerte del mese).

Individuato l’eBook, pigiare prima sulla sua immagine di copertina e poi sul pulsante Acquista presente nella schermata che si apre per acquistarlo/scaricarlo. Si può acquistare o scaricare su Kindle Store anche tramite il PC, collegandosi ad Amazon dal computer, autenticarsi con l’account Kindle e cliccare sul pulsante Compra presente nella pagina dedicata al libro desiderato.

Come trasferire libri da PC a Kindle

Per trasferire un libro dal PC al Kindle, collegare l’eBook reader al computer tramite cavo USB, aprire l’unità del Kindle che compare in Computer/Questo PC (Windows) o nella barra laterale del Finder (Mac) e copiare l’eBook nella cartella Documents (o Internal documents) del dispositivo.

I tipi di file supportati sono: PDF, MOBI, AZW, DOC/DOCX, RTF e TXT. Manca il formato ePub, ma tale mancanza può essere colmata grazie a Calibre, software gratuito compatibile con Windows, macOS e Linux che permette di convertire fra loro i principali formati di ebook.