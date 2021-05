Amazon acquista la Metro Goldwyn Mayer

Amazon: ufficializzato l’acquisto della Metro Goldwyn Mayer, nota azienda produttrice di film e serie tv, per ben 8,45 miliardi di dollari.

Amazon, confermando le voci degli ultimi giorni, ufficializza l’acquisto dello studio di produzione cinematografico Metro Goldwin Mayer e del suo sconfinato catalogo di film e serie tv

L’acquisto è stato effettuato per la cifra di 8,45 miliardi di dollari. La mossa di Amazon è chiara: lanciare il guanto di sfida a Netflix e Disney+ e accaparrarsi nuovi iscritti per la propria piattaforma di streaming, Prime Video.

Da oggi potranno far parte del catalogo produzioni del livello di James Bond (la cui proprietà è condivisa con la holding Danjaq), Rocky ma anche Via col Vento, il Mago di Oz, La Pantera Rosa, Robocop, Il Silenzio degli Innocenti e tanti altri, a serie TV più moderne tra cui The Handmaid’s Tale e Vikings.

Tutto questo senza considerare tutte le produzioni originali che potranno essere fatte in collaborazione con gli studi di MGM.

“Il vero valore finanziario alla base di questo accordo è il patrimionio di IP nel grande catalogo che abbiamo intenzione di reimmaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM: è molto emozionante e offre tantissime opportunità per dello storytelling di qualità”, dichiara Mike Hopkins, senior vicepresident di Amazon.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon.