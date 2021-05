Amazon Prime Video, le uscite di giugno 2021: Bosch 7

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per giugno 2021.

- Advertisement -

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di giugno 2021.

Film Amazon Prime Video:

The Mauritanian – 3 giugno

The Mauritanian racconta la vera storia di Mohamedou Ould Slahi, che ha trascorso quattordici anni della sua vita rinchiuso nella struttura detentiva di Guantánamo, a Cuba, senza aver ricevuto una vera accusa

Maschile Singolare – 4 giugno

Il film italiano con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud: Maschile Singolare. Il film racconta le vicende di Antonio in seguito alla separazione dal marito, e del suo viaggio alla scoperta di quanto ci fosse di sbagliato nel sacrificare ogni cosa in nome della sua relazione.

Chaos Walking – 8 giugno

Ambientato in un futuro distopico, Chaos Walking segue le vicende di due compagni alquanto improbabili che, per sfuggire a un mondo in cui nemmeno i propri pensieri sono al sicuro, partono insieme per un’incredibile avventura.

Serie tv Amazon Prime Video:

The Legend of Sergio Ramos – 18 giugno

The Legend of Sergio Ramos (La Leyenda de Sergio Ramos) è la nuova serie Amazon Original che, dopo il successo mondiale de El Corazon de Sergio Ramos, porta sul piccolo schermo, in 6 episodi, i traguardi e gli obiettivi del capitano della Nazionale spagnola e del Real Madrid: Sergio Ramos.

Solos – 25 giugno

Prodotta da David Weil (Hunters), Solos è un dramma antologico in sette puntate che esplora i legami della sfera umana partendo dalle esperienze dei singoli, ciascuno dei quali con una storia e un vissuto diversi, fino a riscoprire che si è sempre tutti connessi dall’esperienza umana.

Bosch – S7 – 25 giugno

Tratta dal libro di Michael Connelly, The Burning Room, l’ultima stagione della serie porta al centro della trama il motto del detective protagonista “tutti contano o non conta nessuno”. In questa nuova avventura, quest’ultimo si trova a rischiare tutto pur di portare l’uomo che ha causato la morte di una bambina di 10 anni davanti alla giustizia.

Rileggi le ultime anticipazioni di Amazon Prime Video.