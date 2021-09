All’Anfiteatro Romano di Avella va in scena “Impero” 

Nell’ambito della II edizione del Festival Le dionisiache sabato 18 settembre va in scena “Impero” con Corrado Taranto nelle vesti di Augusto.

Proseguono le passeggiate archeologiche all’Anfiteatro Romano di Avella (AV),nell’ambito della II edizione del Festival Le dionisiache. Questa volta i riflettori sono puntati sulla parte più suggestiva ed evocativa della storia romana. Sabato 18 settembre, va in scena “Impero” con Corrado Taranto nelle vesti di Augusto.

«Avendo la fortuna di poter recitare in un luogo incantevole come l’Anfiteatro di Avella – racconta Franco Nappi, uno dei curatori del progetto – ci è sembrato quasi naturale inserire una tornata storica, scegliendo il periodo forse più ricco di suggestioni nella storia di Roma, quello degli imperatori. Uomini capaci cambiare il corso degli eventi, di scrivere la storia, eppur sempre umani e come tali pieni di contraddizioni».

Ed è proprio la parte “umana”, intima dei personaggi storici a essere la vera protagonista di Impero. Così, il crepuscolare Augusto, l’incompreso Nerone, la follia di Caligola, la crudele fragilità di Agrippina, ci condurranno in un viaggio alla scoperta del rovescio della medaglia, delle parole non dette, delle sfumature celate.

«Con Impero racconto la vita di Ottaviano Augusto – spiega Corrado Taranto – il suo passato glorioso, le sue decisioni, senza le quali Roma sarebbe probabilmente rimasta un “simpatico villaggio”. Augusto una volta dichiarò di aver vinto senza aver conquistato nulla. Ma furono la sua lungimiranza, il suo amore per l’arte e la cultura a dargli una visione di quella che sarebbe potuta diventare Roma. Questa è la nostra storia e apprenderla attraverso la leggerezza di uno spettacolo itinerante è forse il miglior modo di capire il nostro passato e di amarlo senza inutili nozionismi».

Le Dionisiache è uno spettacolo itinerante a cura di Nicola Le Donne e Franco Nappi, concepito per luoghi non teatrali di interesse storico, artistico e archeologico. Luoghi che richiamano il periodo classico, nei quali lo spettatore viene guidato in una esperienza immersiva da attori-cicerone, che addentrandosi nel percorso aprono una sorta di passaggio verso un tempo ormai andato, ma sempre pronto a parlarci e consegnarci le chiavi di lettura del futuro.

Durante lo spettacolo sarà possibile usare il cellulare e scaricare un QR-code attraverso il quale poter consultare le schede di approfondimento dei vari personaggi storici in scena. L’evento, interamente autoprodotto e curato da M&N’s e Demiurgo, in collaborazione con Avellarte e Fondazione Avella, gode del patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avella. Si ringraziano Radio Star2000 e Sal Design.

nell’ambito del Festival Le Dionisiache

Sabato 18 settembre

ore 19.30, 20.30 e 21.30

Anfiteatro Romano di Avella

Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti;

gratuito per bambini fino a 4 anni e per i diversamente abili;

ridotto a 5 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni e per gli over 65

prenotazione obbligatoria

pagamento in loco

obbligo green pass

Info e contatti: info@mens-lab.it – cell: 379 2377322 – 389 8729750 – pagina FB: Le dionisiache