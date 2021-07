Agorà Scarlatti, cinema all’aperto al Vomero: ecco il programma

Da mercoledì 14 fino a sabato 31 luglio serate di cinema all’aperto nel chiostro dei Salesiani al Vomero: ecco il programma di Agorà Scarlatti.

Le proiezioni si terranno nel grande chiostro dei Salesiani in via Scarlatti, che dispone di 460 posti a sedere (ovviamente organizzati nel rispetto delle normative anti Covid 19).

I biglietti per il cinema hanno un prezzo unico di 5 euro e sono acquistabili tramite il circuito agorascarlatti.18tickets.it oppure al botteghino del chiostro in via Scarlatti 19. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Cinema all’aperto al Vomero: ecco il programma completo dei film

Mercoledì 14 luglio: Lo Sparviero (interverrà il protagonista Patrizio Oliva). Nel corso della serata verrà consegnato un riconoscimento alla squadra di pallanuoto di serie B Cesport;

Giovedì 15 luglio: Nomadland;

Lunedì 19 luglio: Rifkin’s Festival;

Giovedì 22 luglio: Minari;

Sabato 24 luglio: Il buco in testa:

Lunedì 26 luglio: Il Concorso;

Martedì 27 luglio: La tristezza ha il sonno leggero;

Giovedì 29 luglio : Crudelia;

Venerdì 30 luglio: Il cattivo poeta;

Sabato 31 luglio: The Father.

In data da definire è anche prevista la proiezione del film Benvenuti in casa Esposito con la presenza del cast.