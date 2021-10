ABC Napoli, sospeso il servizio idrico a Bagnoli, Fuorigrotta, Rione Traiano e P.co San Paolo

ABC Napoli informa che a seguito di un guasto improvviso saranno eseguiti lavori urgenti su una tubazione principale della rete idrica cittadina. Pertanto a partire dalle ore 20,00 del 14 ottobre 2021 fino alle ore 10.00 del 15 ottobre 2021 sarà sospesa la fornitura idrica alle utenze presenti sulle seguenti aree e strade limitrofe:

– Quartiere Bagnoli (zona alta)

– Quartiere Fuorigrotta (zona alta)

– Rione Traiano

– P.co San Paolo

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbidità. Basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

ABC Napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.