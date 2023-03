A Nola “Le S.T.E.M. al Carducci”, l’evento di Divulgazione Scientifica

Venerdì 03 Marzo 2023, presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Via Seminario, si svolgerà l’evento di Divulgazione Scientifica “Le S.T.E.M. al Carducci”, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta Compagnone, a cura di Ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La manifestazione Resaerchers@school – Notte Europea dei Ricercatori “Dove le culture si incontrano” (che coinvolge, ogni anno, migliaia di Ricercatori ed Enti di Ricerca in tutti i Paesi Europei), organizzata dalla Prof.ssa Elisabetta Galeotafiore, afferisce al progetto S.T.R.E.E.T.S. (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) finanziato dalla Comunità Europea fin dal 2005 nell’ambito del Programma Marie Slodowka Curie: l’obiettivo è la diffusione della consapevolezza dell’importanza della scienza, della tecnologia e della ricerca all’interno della nostra società, dimostrando come la Ricerca Scientifica influenzi la nostra quotidianità, anche nell’ottica delle nuove sfide che nascono dalla necessità di affrontare le transizioni ed i cambiamenti che ci vengono imposti dai tempi

La ricerca è una sorgente inesauribile di ispirazione per rendere l’Europa migliore per le future generazioni e l’operato dei Ricercatori, pertanto, è da intendersi come infinita fonte ispiratrice di conoscenza e creatività, per costruire ed affrontare il futuro.

Interverranno: il Prof. Giovanni Ausanio, coordinatore del progetto S.T.R.E.E.T.S. – Notte Europea dei Ricercatori; Mariano Sirignano – Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale – “Transizioni tecnologiche e modernità”; Rossana Pasquino – Professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale – “Il mondo che ci fluisce intorno”; Martina Salzano de Luna e Giuseppe Nasti – Ricercatori presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale – “Materiali per un futuro sostenibile: miti da sfatare”; Stefano Marrone – Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – “DeepFake: Avatar nel mondo reale”.