WhatsApp, novità nella versione per PC: aiuterà con i messaggi vocali

WhatsApp: gli ultimi aggiornamenti per l’app nella versione desktop permetteranno di ascoltare i “vocali” in maniera innovativa.

WhatsApp, la popolarissima app di messaggistica istantanea, è ormai uno dei social network più diffusi nel nostro quotidiano.

Tra le sue funzioni più importanti, ci sono anche i messaggi audio, in qualche modo protagonisti degli ultimi aggiornamenti per la versione PC (come anche per quella destinata agli smartphone).

Tali aggiornamenti riguardano la versione WhatsApp beta 2.220405, che ingloba la possibilità di ascoltare gli audio di una chat senza per forza rimanere nella sua schermata.

Come riporta il portale specializzato “AndroidItaly”, non si hanno date ufficiali per il rilascio di tale aggiornamento a tutti gli utenti, ma nelle versioni beta di questa funzionalità sembra già arrivata a una fase avanzata di sviluppo.

Quando si ascolterà un messaggio vocale all’interno di una chat (o anche di un gruppo) si potrà dunque cambiare schermata senza interrompere l’ascolto.

Infatti il player esterno sarà posizionato in fondo alla schermata home, con la possibilità di mettere in pausa (mentre la barra di avanzamento mostrerà quanto manca alla fine dell’audio).