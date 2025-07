Amazon, torna il Prime Day con 4 giorni di offerte

Torna dall’8 all’11 luglio l’evento di offerte Prime Day di Amazon che, per la prima volta, dura quattro giorni.

Abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa, giocattoli, senza dimenticare le eccellenze del Made in Italy e i grandi marchi. Torna dall’8 all’11 luglio l’evento di offerte Prime Day di Amazon che, per la prima volta, dura quattro giorni.

In questa edizione per i clienti Prime c’è un’ulteriore opportunità di risparmio grazie alle ‘Offerte di oggi‘: ogni giorno, a partire dalla mezzanotte, vengono lanciate nuove offerte a tema per un periodo di tempo limitato.

“Prime Day 2024 è stato il migliore di sempre e, forti di questo risultato, abbiamo deciso di estendere l’evento a 4 giorni per offrire ai nostri clienti ancora più tempo per scoprire nuove offerte e opportunità di risparmio”, commenta Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU.

Non solo iniziative online ma anche una vera e propria festa: per inaugurare la nuova edizione di Prime Day e celebrare il traguardo dei 15 anni di Amazon.it, dal 4 al 6 luglio si tiene Prime Day Festival, evento aperto al pubblico a Marina di Eboli, Salerno.

Il famoso Bagno 38 si trasforma in un villaggio di esperienze, con musica e intrattenimento aperto al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 18. Il 5 luglio spazio alla musica con una serata in cui sarà protagonista Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista che si esibirà, dalle 22, con la sua band e un corpo di ballo interamente Made in Puglia. Tra i brani del suo repertorio anche il nuovo singolo Serenata, nato dalla collaborazione con Alessandra Amoroso durante il Festival di Sanremo.

In occasione di Prime Day Festival tante le aree e le attività dedicate al pubblico in cui si possono scoprire le offerte, i prodotti e i benefici di essere clienti Prime. Uno spazio è dedicato anche alla scoperta dei servizi innovativi che Amazon mette a disposizione dei clienti per migliorare costantemente l’esperienza d’acquisto. Tra questi Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa, e Amazon Lens, che consente di trovare il prodotto che si sta cercando scattando o caricando una foto sulla shopping app.