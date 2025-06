Weekend a Città della Scienza con la “Giornata mondiale degli oceani”

Città Della Scienza propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino.

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani che ricorre l’8 giugno, Città Della Scienza propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino. L’obiettivo è sensibilizzare partecipanti di tutte le età sull’importanza di preservare la salute dei nostri mari, promuovendo comportamenti sostenibili e consapevoli. Tra esperimenti pratici, attività educative e momenti di confronto, impareremo come ogni piccolo gesto possa fare la differenza per il futuro del nostro pianeta blu!

Sabato 7 e domenica 8 giugno, ti aspettiamo con un ricco programma di laboratori scientifici interattivi per esplorare insieme cause, conseguenze e soluzioni all’inquinamento marino. Con attività pratiche ed educative, rifletteremo su come ogni piccolo gesto possa proteggere l’Oceano e garantire un futuro sostenibile per tutti.

SEA BEYOND Ideas Box: attività e laboratori per un’esperienza di apprendimento completa sul tema dell’Oceano a cura di “Biblioteche Senza Frontiere Italia”.