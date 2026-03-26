Napoli, in Piazza Municipio la manifestazione “10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE”

Sabato 28 marzo in “10 100 1000 piazze di donne per la pace” che porteranno in più di 125 comuni grandi e piccoli, dal nord al sud d’Italia, i loro preziosi e significativi lavori per la pace.

Interessante e nobile iniziativa quella che si terrà sabato 28 marzo in “10 100 1000 piazze di donne per la pace” che porteranno in più di 125 comuni (che troverete tutti opportunamente elencati alla fine del pezzo) grandi e piccoli, dal nord al sud d’Italia, i loro preziosi e significativi (soprattutto oggi) lavori per la pace: dagli arazzi, alle bandiere, dai tappeti, alle lenzuola, segni tangibili e inequivocabili contro la tutte le guerre, e coinvolgendo tutte le altre donne a finirli insieme.

Inoltre, sabato 20 giugno, questi manufatti, frutto incondizionato dell’arte dello “stare insieme” di migliaia di donne di età diverse, e di provenienze ed esperienze diverse, saranno portati a Roma per una grande manifestazione nazionale per la pace. Cucire, ricamare, tessere, lavorare a maglia, ad uncinetto e dipingere, tutte insieme per settimane, ha creato in tutta Italia un “ordito” di forte impegno e grande partecipazione, proprio come la trama di un tessuto resistente, capace di fare da argine alla violenza armata.

Le donne, coloro che quotidianamente reggono la vita, non si arrendono alla disumanizzazione e contrastano l’idea falsa e mortifera dell’inevitabilità della guerra. In tutto il paese e nel mondo intero crescono angoscia, ansia e preoccupazione per quanto sta avvenendo sugli scenari mediorientali.

La guerra diventa sempre più distruttiva e feroce, e non potrebbe essere altrimenti e inoltre si abbatte soprattutto sugli inermi, sui civili, sui più deboli, senza più essere circoscritta ai soli soldati, come avveniva una volta, rischiando di “normalizzarsi” ed estendersi a dismisura: insomma, un’immensa marea che finirà con il travolgere ogni vita e ogni cosa. Tutti i dispositivi legali che gli uomini si sono dati per limitare l’uso della forza e della contrapposizione armata sono saltati.

Siamo in balia di un potere internazionale in mano a uomini senza scrupoli, senza morale e senza coscienza. È il momento dell’assunzione di responsabilità e di trasformare paura e rabbia in parola e azione. È il momento di far valere l’etica della cura, della giustizia e dell’amore, centrale nell’esperienza storica delle donne contro la logica patriarcale del più forte.

Le donne della rete nazionale non permetteranno che si azzeri il futuro e pertanto faranno risuonare in tutte le piazze il loro fermo, incondizionato e totale “NO” alla guerra fino a che non diventi un boato tale da costringere il governo ad assumere una posizione chiara e netta contro il riarmo e a favore del rifiuto totale della guerra.

Per informazioni:

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https://www.instagram.com/100piazze_pace/

email: donnecontroguerra.pinerolese@gmail.co

10 100 1000 Piazze di donne per la pace

ELENCO DELLE PIAZZE (IN AGGIORNAMENTO)

1. Acireale (CT)

2. Acquedolci (ME)3. Alba (CN)

4. Alcamo (TP)

5. Alimena (PA)

6. Alpignano (TO)

7. Alto Garda e Ledro (TN)

8. Arese (MI)

9. Ascea Marina (SA)

10. Augusta (SR)

11. Bagheria (PA)

12. Belmonte Mezzagno (PA)

13. Bergamo (BG)

14. Bisacquino (PA)

15. Bologna (BO)

16. Bricherasio (TO)

17. Buseto Palizzolo (TP)

18. Caltagirone (CT)

19. Caltanissetta (CL)

20. Capaci (PA)

21. Capo d’Orlando (ME)

22. Carini (PA)

23. Carpi (MO)

24. Casale Monferrato (AL)

25. Castelbuono (PA)

26. Castelfranco Emilia (MO)

27. Castellammare del Golfo (TP)

28. Castelnuovo Cilento (SA)

29. Castelvetrano (TP)

30. Catania (CT)

31. Cecina (LI)

32. Cefalù (PA)

33. Cerda (PA)

34. Cernusco sul Naviglio (MI) e Gessate (MI)

35. Chiavari (GE)

36. Chioggia (VE)

37. Cinisi (PA)

38. Cividate al Piano (BG)

39. Colleferro (RM)

40. Collegno (TO) e Pianezza (TO)

41. Colli a Volturno (IS)

42. Comacchio (FE)

43. Como (CO)

44. Corleone (PA)

45. Cortenuova (BG)

46. Cremona (CR)

47. Cuneo (CN) e Mondovì (CN)

48. Desenzano del Garda (BS) – Castiglione delle Stiviere (MN)

49. Enna (EN)

50. Erice (TP)

51. Fenestrelle (TO)

52. Figline Valdarno (FI)

53. Firenze (FI)

54. Foggia (FG)

55. Garbagnate Milanese (MI)

56. Genova (GE)

57. Giarre (CT)

58. Gioia Tauro (RC)

59. Ionico Etnea (CT)

60. Isnello (PA)

61. Lercara Friddi (PA)

62. Licata (AG)

63. Livorno (LI)

64. Mantova (MN)

65. Marineo (PA)

66. Marsala (TP)

67. Messina (ME)

68. Mestre – Venezia (VE)

69. Milano (MI)

70. Militello in Val di Catania (CT)

71. Misiliscemi – Locogrande (TP)

72. Modena (MO)

73. Modica (RG)

74. Monopoli (BA)

75. Montedoro (CL)

76. Musile di Piave (VE)

77. Napoli (NA)

78. Narni (TR)

79. Noventa di Piave (VE)

80. Oleggio (NO)

81. Otricoli (TR) (insieme a Calvi dell’Umbria – TR)

82. Paderno Dugnano (MI)

83. Padova (PD)

84. Palermo (PA)

85. Palmi (RC)

86. Partinico (PA)

87. Patti (ME)

88. Pavia (PV)

89. Perugia (PG)

90. Pesaro (PU)

91. Petralia Soprana (PA)

92. Petralia Sottana (PA)

93. Pinerolo (TO)

94. Piombino (LI)

95. Piossasco (TO)

96. Polizzi Generosa (PA)

97. Pratrivero in Valdilana (BI)

98. Quattro Castella (RE)

99. Ragusa (RG)

100. Reggio Calabria (RC)

101. Resuttano (CL)

102. Rivoli (TO)

103. Roccafiorita (ME)

104. Roma (RM)

105. Rovereto (TN)

106. San Cataldo (CL)

107. San Donà di Piave (VE)

108. Santo Stefano Quisquina (AG)

109. Santa Caterina di Villarmosa (CL)

110. Sant’Agata di Militello (ME)

111. Saronno (VA)

112. Sarzana (SP)

113. Sesto San Giovanni (MI)

114. Siracusa (SR)

115. Settimo Torinese (TO)

116. Sondrio (SO)

117. Soverato (CZ)

118. Termini Imerese (PA)

119. Tione (TN)

120. Torino (TO)

121. Tortorici (ME)

122. Trapani (TP)

123. Tusa (ME)

124. Uboldo (VA)

125. Valledolmo (PA)

126. Venezia (VE)

127. Vignola (MO)

128. Vittoria (RG)