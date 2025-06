Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025

Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti, e le ultime novità del cinema.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Pizza Village

Alla Mostra d’Oltremare torna il Pizza Village, l’evento dedicato a sua maestà la Pizza più famoso al mondo. Eletto nel 2018 Best Food Festival in the World al “The FestX Awards” di Las Vegas, Pizza Village è la manifestazione che da oltre 10 anni celebra un viaggio straordinario nel mondo della Pizza. Considerata tra le più rilevanti feste popolare del mondo, negli anni Pizza Village ha saputo evolvere trasformandosi da evento locale a brand globale ed internazionale conquistando man mano nuovi territori.

“Dinosaurs Experience”

Alla Mostra d’Oltremare dal 9 maggio al 20 luglio 2025 arriva l’evento “Dinosaurs Experience”, con il gigantesco T-Rex, il ruggito del Velociraptor, il maestoso Triceratopo e tanto altro.

Un ruggito scuote Fuorigrotta e apre le porte a un’emozione senza tempo: dal 9 maggio al 20 luglio 2025, la Mostra d’Oltremare si trasforma in una foresta primordiale grazie a “Dinosaurs Experience”, lo straordinario evento immersivo organizzato da Alta Classe Lab. Con ingresso da via Terracina 197, l’iniziativa promette di trascinare grandi e piccini in un’avventura affascinante tra i colossi del Mesozoico, dove la storia si anima e prende vita in forme maestose e sorprendenti.

Orari

dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00

I biglietti sono disponibili sui circuiti Go2, Ciaotickets, TicketOne ed Etes.

Edenlandia presenta i Gonfiabili Il REGNO DEI GONFIABILI! Edenlandia – PalaEden (struttura al coperto, zero stress meteo). Età consigliata: 2-10 anni. Ingresso: 5€ (30 min) – 10€ (tempo illimitato). Oltre 7 mega gonfiabili con scivoli, salti e arrampicate XXL. Un’area relax per i genitori

La mostra dedicata a Pino Daniele a Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli la mostra inedita “PINO DANIELE. SPIRITUAL”. Dal 20 marzo fino al 6 luglio la Sala Plebiscito e la Sala Belvedere di Palazzo Reale a Napoli ospiteranno “PINO DANIELE. SPIRITUAL”, l’inedita esposizione che celebra PINO DANIELE a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Visite guidate al Teatro San Ferdinando

Al Teatro San Ferdinando di Napoli l’evento “A Tavola, storie di donne da raccogliere, raccontare, mangiare”

Parte sabato 8 marzo, alle 11.00, il ciclo di Visite guidate “in forma di performance” realizzato in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, a cura di Artèpolis, secondo un calendario di date che cadono di sabato e domenica a marzo, sempre alle 11.00, e in alcuni lunedì alle 17.00 ad aprile e maggio, per quanti: spettatori, turisti e curiosi, desiderino “entrare” nel teatro simbolo della Città di Napoli che il grande drammaturgo, regista, attore e capocomico napoletano ricostruì dalle sue macerie per riaprirlo definitivamente nel gennaio del 1954.

Treni Storici in Campania

Riparte il programma dei treni storici che nel 2025 torneranno a percorrere le più affascinanti linee ferroviarie della Campania. Complessivamente quest’anno saranno 65 le corse in calendario, per un totale di oltre 12mila posti disponibili a bordo.

Il programma delle iniziative del 2025 prevede la riconferma di numerosi itinerari che hanno riscosso grande successo nelle passate edizioni, offrendo ai viaggiatori l’occasione di vivere un’esperienza autentica a bordo di convogli d’epoca.

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici in Campania possono essere acquistati da sabato 8 marzo su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, app e sito ufficiale. Maggiori informazioni sui canali social della Fondazione FS e di FS Treni Turistici Italiani.

TrekkinGaiola programma di escursioni

Tra Marzo e Aprile con l’iniziativa “TrekkinGaiola”, si propone un programma di tre speciali escursioni di trekking, guidate da esperti professionisti dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), per scoprire, camminando, i territori di tre Aree Marine Protette del Golfo:

– Posillipo ed il Parco Sommerso di Gaiola

– La costiera Sorrentina e l’AMP di Punta Campanella

– L’isola d’Ischia ed il Regno di Nettuno

Ultime novità del cinema

Cinema Metropolita Napoli – programmazione della settimana

Città della Scienza