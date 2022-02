Villa di Donato: sabato 19 febbraio serata in musica con The Napoli (blue) sound

Villa di Donato: sabato 19 febbraio The Napoli (blue) sound con Brunello Canessa, Luigi Lepre, Gianfranco Carere, Andrea Andronico e Massimo Giovengo.

Villa di Donato si apre ai primi aliti della primavera con l’inconfondibile sound di Brunello Canessa&friends. Sabato 19 febbraio, alle ore 20, si terrà The Napoli (Blue) Sound, lo spettacolo di Brunello Canessa appartenente al focus “Blues O’ Clock” dedicato al Blues “contaminato” e inserito nell’attuale Stagione di “La musica ha trovato casa”.

Alla fine degli anni ’70 Napoli, con Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Enzo Avitabile ha dato forma quella particolare miscela di musica passato alla storia come “Neapolitan Power”. The Napoli (Blue) Sound vuole raccontare in musica quelle atmosfere attraverso le canzoni – simbolo di quel fantastico periodo.

Il concerto è quindi dedicato all’incofondibile sound mediterraneo con cui numerosi autori “di casa nostra” hanno contribuito a fare la storia del Blues “made in Italy”. Sul palco con Brunello Canessa ci saranno Luigi Lepre, Gianfranco Carere, Andrea Andronico, Massimo Giovengo.

“Blues O’ Clock” e la borsa di studio dedicata a Gaetano Altieri

Una vera e propria rassegna dedicata al blues dalle forme più tradizionali a quelle “contaminate” dagli artisti “bianchi”. Un ciclo di concerti, con qualche “fuori programma”, che culmineranno col grande happening di seminari e masterclass che si concluderà con l’assegnazione della quarta borsa di studio per giovani dedicata a Gaetano Altieri, grande mecenate ed amico dei musicisti.

Un viaggio quindi tra le diverse contaminazioni del blues, soprattutto quelle britanniche di Clapton, Lennon e Gallagher ma anche quelle dei bianchi americani come Taylor e Simon e senza assolutamente trascurare quelle create dai talenti italiani come Bennato, Daniele, Fossati, Battisti e Conte.

Più che un genere musicale, il blues è una filosofia di vita nata dalla sofferenza di milioni di deportati, un modo di pensare, un modo di essere, quell’”ultima spiaggia” ma indubbiamente in esso troviamo le radici di tutta la musica moderna. Apertura cancelli ore 20, inizio spettacolo ore 20,30. Per accedere alla Villa è indispensabile green pass con documento di identità o, in alternativa, l’esito negativo di un tampone eseguito entro 48 ore dalla data dell’evento. La prenotazione ad ogni spettacolo è obbligatoria. Le prenotazioni devono essere inviate esclusivamente a: prenotazioni@villadidonato.it. Nell’oggetto della mail va inserita sempre la parola “prenotazione/i”. Nel rispetto della normativa anti-Covid, sono da indicare i nominativi delle persone per cui è effettuata la prenotazione e un recapito telefonico.

Il costo del biglietto unico è di 25 euro (cena inclusa), se acquistato in sede al momento dell’ingresso. Chi acquista il biglietto online al momento della prenotazione attraverso il sito www.villadidonato.it (pagamento attraverso paypal, carta di credito, bancomat, carta di debito se abilitate al pagamento on-line), può beneficiare di uno sconto, pagando solo 22,50 euro a biglietto.

Le prenotazioni saranno chiuse insindacabilmente alle ore 12 della data dell’evento. È obbligatorio indossare la mascherina quando non seduti ai tavoli. Tavoli di massimo 4 persone, servizio esclusivamente ai tavoli e senza buffet. Nella Piazza antistante la Villa è disponibile un garage custodito a pagamento.