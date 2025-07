Città della Scienza, un weekend imperdibile per grandi e piccini dal 18 al 20 luglio

Notte al Museo, Appuntamento in Via Lattea e fine settimana al Science Centre: un programma ricco di avventure scientifiche, misteri da risolvere ed esplorazioni cosmiche a Città della Scienza.

Città della Scienza offre ai visitatori un weekend ricco di attività. La magia inizia venerdì 18 luglio con la “Notte al Museo“, un’esclusiva esperienza di campeggio scientifico pensata per giovani esploratori dai 5 agli 11 anni. I partecipanti si trasformeranno in veri detective per l’attività “Crime Lab“, risolvendo un misterioso caso con tecniche all’avanguardia, esperimenti e analisi. L’avventura, guidata da animatori scientifici qualificati, include laboratori, momenti di socializzazione come cena e colazione di gruppo, e un affascinante viaggio tra le stelle nel Planetario, per poi concludersi con una notte in sacco a pelo sotto il suo cielo stellato.

Sabato 19 luglio, l’esplorazione continua sotto le stelle con “Appuntamento in Via Lattea“, in attesa della Giornata Mondiale della Luna. Il Planetario di Città della Scienza apre le sue porte di sera – ai visitatori più curiosi e appassionati – per un viaggio immersivo attraverso l’universo, arricchito da immagini spettacolari e una suggestiva sonorizzazione dal vivo che combina suoni elettronici e strumenti acustici. La serata, disponibile in due fasce orarie (20:30 e 22:00), inizierà con DJ set e aperitivo a cura di Diego Vitagliano presso il museo Corporea, seguito dalla performance nel Planetario di Sara Vanderwert ed Eugenio Fabiani e dall’osservazione diretta del cielo con i telescopi.

Per tutto il weekend del 19 e 20 luglio, la scienza si fa spettacolo con divertenti science show per tutta la famiglia. Alle 11:30 andrà in scena “Giochi di Acqua“, un’occasione per esplorare le affascinanti proprietà della molecola fondamentale per la vita. Alle 15:00, sarà la volta di “Giochi di Fuoco“, uno show per scoprire i segreti di questo elemento, amico prezioso ma anche potenziale pericolo.

Inoltre, durante l’estate, i visitatori potranno esplorare il museo interattivo del corpo umano Corporea e la rinnovata mostra Insetti & Co. Città della Scienza sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 16:00 (chiusura solo dall’11 al 18 agosto).

www.cittadellascienza.it