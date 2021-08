Videorubrica Fozzzzza Napoli: Le scelte di Spalletti decisive per la vittoria a Genova

Videorubrica Fozzzzza Napoli con i commenti e approfondimenti sulle partite del Napoli. Oggi lo spazio editoriale è dedicato alla vittoria al Marassi contro il Genoa.

La videorubrica "Fozzzzza Napoli" curata da Gianmarco Giugliano con tutti gli approfondimenti del Calcio Napoli. Oggi lo spazio editoriale è dedicato alla partita Genoa-Napoli terminata con la vittoria degli azzurri al Marassi con il risultato di 2-1.

Lobotka e Ounas i “veri” acquisti del Napoli di Spalletti. Dati sulle vittorie in trasferta e sui gol realizzati. La pausa per le nazionali ed il “tour de force” che attende le squadre al ritorno. Le scelte di Spalletti decisive per la vittoria a Genova.

E’ possibile inviare i vostri commenti in merito alla nostra rubrica al numero di redazione WhatsApp 3770971625 / pagina https://www.facebook.com/2anewsonline.

Tutto questo e altri approfondimenti nella nostra videorubrica