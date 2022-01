Vento e neve, prorogata allerta meteo in Campania

E’ stata prorogata, fino a mercoledì 12 gennaio, l’allerta meteo in Campania per venti forti, mare agitato e nevicate.

Prorogata, fino alle ore 20 di mercoledì 12 gennaio, l’allerta meteo in Campania per venti forti, mare agitato e nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, e gelate. A partire dalle 8 di domani mattina non saranno più presenti le nevicate e dalla sera si attenueranno anche i venti.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani, in relazione alle singole tipologie di rischio connesso agli eventi naturali previsti nonché di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione. Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio con veicoli dotati di pneumatici da neve.