Vela, Luna Rossa sempre più protagonista in America’s Cup: 3-3 con New Zealand

Finale di America’s Cup: equilibrio e parità assoluta nelle acque di Auckland tra Luna Rossa e New Zealand. Stanotte le gare 7 e 8 (ore 4, diretta su Rai 2 e Sky Sport 1).

Luna Rossa non molla e vuole fare la storia nella America’s Cup 2021 di vela. L’imbarcazione italiana sta infatti disputando nelle acque di Auckland (Nuova Zelanda) una fantastica finale contro la favorita New Zealand, scontro che al momento fa registrare un risultato di assoluta parità: 3-3.

Il risultato di 3-3 è frutto di sei prove, divise nei primi tre giorni di finale, in una sfida che si fa sempre più avvincente e che può riservare tante sorprese per il pubblico italiano, letteralmente incollato ai televisori anche a tarda notta per seguire le regate.

Il team neozelandese (campione in carica della competizione, giunta alla 36ma edizione) sta trovando numerose difficoltà contro la squadra dello skipper Max Sirena. In particolare, l’idea del team di Prada di ricorrere al doppio timoniere (James Spithill e Francesco Bruni) sembra aver preso in contropiede i padroni di casa.

L’attesa per gara 7 e gara 8, in programma domenica 14 marzo a partire dalle 4 del mattino italiane (diretta su Rai 2 e Sky Sport 1), è a questo punto davvero grande.