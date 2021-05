Vaccino anti Covid 19 a Caserta, il 22-23 maggio “Pfizer Weekend” per gli over 40: ecco come iscriversi

Vaccino anti Covid 19: sabato 22 e domenica 23 maggio il “Pfizer weekend” per gli over 40 residenti nel Casertano. Grande successo anche per il “Moderna day” riservato agli over 65.

Ancora un successo per il “Moderna Day” organizzato dalla Asl di Caserta in tutti i centri vaccinali nella giornata di ieri, mercoledì 19 maggio.

Dalle 7.30 alle 23, sono state quasi 3200 le dosi di vaccino somministrate agli over 65 residenti a Caserta e provincia. Nel solo hub della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sono stati somministrati 1200 vaccini Moderna.

È inoltre diventata operativa sul portale dell’ Asl di Caserta la piattaforma per prenotarsi al Pfizer weekend, riservato agli over 40 residenti nel Casertano, che si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio negli hub vaccinali della provincia (in entrambe le giornate dalle 7 alle 23).

Chi vorrà aderire, potrà farlo registrandosi all’indirizzo https://web.aslcaserta.it/PfizerWeekEndOver60. Sarà consentito overbooking (eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti) che verrà utilizzato per successive convocazioni.

La conferma definitiva dell’avvenuta prenotazione avverrà nelle successive ore e solo dopo che l’Asl avrà effettuato tutti i necessari controlli di routine sugli iscritti. Ai cittadini i cui controlli di routine daranno riscontro positivo, riceveranno SMS di conferma con indicazione dell’orario e della sede vaccinale ed e-mail con allegato consenso e questionario da riconsegnare compilato all’atto della vaccinazione.