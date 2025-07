Premio Testimonianza a Brachino, Campitiello, Visone. Riconoscimento speciale per Annamaria Colao

È dedicata ai valori positivi la settima edizione del premio Testimonianza, ideato e presieduto dal presidente dell’associazione Progetto Alfa Pasquale Antonio Riccio con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Comune di Napoli.

“Celebriamo persone che con il loro impegno sono diventate testimoni di valori positivi nei diversi settori della vita sociale: dalla cooperazione internazionale, alla scienza passando per la comunicazione. Come ogni anno questo evento ci consente di conoscere le storie e l’impegno nella società dei nostri premiati. Testimonianze quotidiane, talora piccoli tasselli, che rendono migliore il nostro mondo”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Progetto Alfa Pasquale Antonio Riccio.

Quest’anno i riconoscimenti vanno a Marcello Lala, Ambrogio Crespi, i giornalisti Claudio Brachino e Mattia Iovane, Federica Celestina Campanari, Umberto De Gregorio, Desirée Pancione, il magistrato Giuseppe Visone, Don Massimo Ghezzi, Maria Rosaria Campitiello, la dirigente scolastica Daniela Conte e a sorpresa ad Annamaria Colao appena nominata vicepresidente del CSS, il Consiglio superiore di Sanità.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta presso l’Antico Refettorio del Monastero Regina Coeli nel cuore più antico di Napoli.

“Il premio nasce con l’intenzione di premiare chi quotidianamente testimonia che la speranza, il rispetto delle persone, la formazione delle giovani generazioni e l’aiuto dei più deboli non sono semplici parole, ma azioni concrete”, dichiara il presidente Pasquale Antonio Riccio che ha consegnato i premi.

Un riconoscimento, che sin dalla prima edizione, ha visto premiati alcuni dei principali protagonisti della Campania che eccelle e non solo. Nelle ultime edizioni tra gli altri sono stati premiati il sindaco Gaetano Manfredi, all’epoca Rettore dell’Università Federico II, la fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison, il soprano Carmen Giannattasio, il cardinale Crescenzio Sepe, l’ex direttore del Santobono Annamaria Minicucci, lo scrittore Maurizio de Giovanni, Gennaro Sangiuliano, all’epoca direttore del Tg2, i giornalisti Rai Antonello Perillo, Gianfranco Coppola e Paolo Corsini.

Ad affiancare il Presidente Riccio nella consegna dei riconoscimenti la giornalista Katia Tulipano e Yuri Buono.

Infine il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel suo messaggio di saluto a tutti i partecipanti alla VII edizione del “Premio Testimonianza”, ha sottolineato che “l’Associazione Progetto Alfa dal 2006, porta avanti un’opera di rinnovamento

culturale e valoriale della società attraverso una pluralità di iniziative che stimolano la riflessione sul ruolo della memoria, delle radici e della legalità come motori del cambiamento. L’evento odierno, in particolare, assume un alto significato civile essendo finalizzato a condividere l’esperienza di quanti, attraverso il loro impegno in diversi settori della vita sociale, sono diventati testimoni di valori positivi.

Auspico che incontri come quello di oggi concorrano a formare cittadini sempre più responsabili e attivi e rinsaldino il senso di comunità”.