Vaccini in Campania, al via le adesioni per la fascia 60-69 anni

E’ aperta la piattaforma della Regione per raccogliere le adesioni per i vaccini in Campania della fascia di età 60-69 anni.

- Advertisement -

In Campania, da questa mattina, è aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale anti Covid per i cittadini della fascia di età 60-69 anni. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale che sottolinea che le convocazioni “si attiveranno nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”.

Per l’adesione degli ultrasessantenni il link è: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino