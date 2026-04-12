“UNO” è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026 in Basilicata

“UNO” è il tema del Festival della Filosofia in Magna Grecia 2026: dall’8 al 12 aprile a Matera, Metaponto, Miglionico e Pisticci sulle orme di Pitagora. Lo psicopedagogista Stefano Rossi protagonista dei dialoghi filosofici.

Nato da un’idea di Giuseppina Russo, l’evento di quest’anno è dedicato al tema “UNO” per celebrare Pitagora e la sua scuola. In Basilicata, Metaponto è la prima tappa del percorso del Festival della Filosofia in Magna Grecia con l’inaugurazione che si è svolta presso il Parco archeologico urbano di Metaponto con i saluti istituzionali del sindaco di Pisticci Domenico Albano e del direttore del Parco Vincenzo Cracorici.

Liddove c’era la casa di Pitagora, nei pressi dell’oracolo di Apollo, e passeggiando teneva le sue lezioni, cinquecento studenti hanno assistito alla presentazione del Festival curata dalla presidente, Giuseppina Russo, dal direttore scientifico Annalisa Di Nuzzo e dal responsabile analisi dialogica e metodologia didattica Salvatore Ferrara. Lo psicopedagogista Stefano Rossi è il protagonista dei dialoghi filosofici dal titolo “UNO come desiderio. Diventa chi sei veramente”.

Il Festival è proseguito alle Tavole Palatine che evocano i fasti di questo luogo tra i più significativi della Magna Grecia, nella straordinaria Matera, poi il borgo di Miglionico con il suo castello, infine la splendida bianca cittadina di Pisticci.

I protagonisti di questa meravigliosa esperienza, l’unico interamente dedicato agli adolescenti, sono le ragazze e i ragazzi provenienti da tutta Italia che seguiranno il dipanarsi del percorso didattico che intreccia filosofia, pratiche artistiche e lavoro sul campo, attraversando siti archeologici, borghi e a Matera i Sassi, i luoghi diventano parte attiva dell’esperienza formativa.

Il programma prevede: passeggiate filosofico-teatralizzate, dialoghi, agorà tra docenti, laboratori di filosofia pratica e Agòn di discipline artistiche.

In particolare il Festival prevede numerose attività: il teatro filosofico, “Uno: Filosofi a confronto” con testi su Pitagora, Eraclito, Giordano Bruno e Morin, diretto da Riccardo Marotta; la passeggiata filosofico-teatrale con “Il Cammino del pensiero: L’UNO” tra i Sassi di Matera (Barisano), con interpretazioni di figure storiche come Temistoclea, Anassimandro, Anassimene e Plotino; la passeggiata nel centro storico di Pisticci guidata dagli studenti del Liceo “Giustino Fortunato” in veste di ciceroni. E poi ancora le attività laboratoriali coordinate da Alessio Ferrara, che spaziano tra diverse forme espressive: yoga, canto, movimento espressivo street art, radiosofia, fotografia, espressioni visive, fantasiologia e “La Bottega dell’empatia” con il professor Salvatore Ferrara.

Il programma include inoltre una visita guidata al Castello di Miglionico, l’Agorà tra docenti (Philosophy for Community) e il concorso AGON a cura di Danilo Piscopo. Il Festival si concluderà con UN_ANIME, la performance finale realizzata dalle studentesse e dagli studenti.

L’evento è realizzato in collaborazione con numerosi partner tra cui Le Nuvole, Fercorsi, e le amministrazioni locali dei comuni coinvolti.