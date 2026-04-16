Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli in scena Caivano Dreamin’ di Fulvio Sacco

Al Teatro Sala Molière “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” di Fulvio Sacco, all’interno del tour partito dalla Sicilia, a Noto, dopo le conferme ottenute da numerose anteprime di successo.

Arriva ora a Pozzuoli, al Teatro Sala Molière in ArtGarage a Via Bognar 21, “Caivano Dreamin’ – se puoi sognarlo devi farlo” di Fulvio Sacco, con l’organizzazione di Nu’Tracks, all’interno del tour partito ufficialmente dalla Sicilia, a Noto, dopo le conferme ottenute da numerose anteprime di successo. Sabato 18 (ore 21.00) e domenica 19 aprile 2026 (ore 19.00) lo spettacolo, che porta in scena il sogno americano e l’improbabile genesi del Topolino più famoso del mondo, farà tappa nella sala diretta da Nando Paone, all’interno del cartellone 25/26 che va sotto il claim di “La versatile creazione di Dio”.

L’autore esplora il tema delicato dei sogni che restano incompiuti, partendo dalla leggenda secondo la quale Topolino sia nato a Napoli. Caivano Dreamin’, che gode del sostegno di IAC centro arti integrate – Matera e del supporto morale di tutti quelli che hanno dimenticato il proprio sogno, vedrà in scena gli attori Christian Giroso e Fulvio Sacco. Dopo “Cazzimma&Arraggia”, Fulvio Sacco continua a incuriosire con il nuovo spettacolo, nel segno di una scrittura sempre originale.

«Caivano Dreamin’, vuole portare sul palco una domanda che spesso evitiamo di porci – racconta Fulvio Sacco – che fine hanno fatto i nostri sogni? Partiamo da una leggenda quasi assurda — quella di un Topolino nato a Napoli — per parlare di qualcosa di estremamente reale: il rischio di lasciare i propri sogni incompiuti. Tutto questo però va trattato con leggerezza, ironia e divertimento. Non vogliamo certo un dramma sulla sconfitta – tiene a sottolineare l’autore – ci interessa molto di più invece una commedia sull’umanità.

Il desiderio è che lo spettatore esca dal teatro con la voglia di “fare” perché se riusciamo a far sì che qualcuno, tornato a casa, guardi di nuovo a un suo vecchio progetto con un sorriso e meno timore, allora avremo davvero onorato lo spirito di questa storia.

Sinossi

È il 25 settembre del 1926 e due improbabili della provincia di Napoli s’imbarcano per Ellis Island, New York. Quello che sanno, è che non hanno nulla se non la speranza, i sogni e delle bottiglie di anice con un topo in pantaloncini corti ritratto sopra. Quello che non sanno invece, è che quello scarabocchio nero, incredibilmente simile al Mickey Mouse che Walt Disney avrebbe creato di lì a poco, cambierà la storia di ogni bambino sulla terra. Al di là della veridicità di questa storia, ciò che davvero conta è il tema universale del sogno e del rapporto quotidiano che ognuno di noi ha con le proprie aspirazioni.