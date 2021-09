Uomini e Donne, Tina Cipollari: pesanti critiche per l’ennesimo ritocco di Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni. Tina Cipollari perde il controllo con Gemma Galgani per l’ultimo ritocco estetico a cui la dama si è sottoposta.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nelle prime puntate della nuova stagione del programma, Gemma Galgani ha confermato di essersi sottoposta nuovamente ad un trattamento di chirurgia estetica.

Questa volta è toccato al seno, dopo essersi sistemata i denti e aver fatto un lifting. La cosa non era passata inosservata in studio e Tina Cipollari ha colto l’occasione per attaccare ancora una volta la dama torinese.

In particolare, sulle pagine del settimanale Nuovo, l’opinionista ha spiegato:

“Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico.”

E ancora “Non condivido la sua scelta. Lei non si accetta e rincorre l’età perduta perché vorrebbe far colpo su uomini molto più giovani. Ma se io fossi uomo mi farebbe impressione, perché ormai la sua pelle ha perso elasticità”.

Dal canto suo, Gemma ha invece spiegato di essere molto contenta di essere ricorsa alla chirurgia. La dama ha infatti spiegato di aver soltanto dato una rinfrescata al suo décolleté, rispolverando le sue forme di gioventù.

