Uomini e Donne: Sophie Codegoni potrebbe scegliere Giorgio

Uomini e Donne trono classico: Sophie Codegoni sembrerebbe orientata a scegliere Giorgio Di Bonaventura (ma Matteo Ranieri non molla).

La protagonista del trono classico di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è ancora indecisa sulla sua scelta finale: chi la spunterà tra i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Mattero Ranieri? Le ultime vicende del dating show di Maria De Filippi davano “in vantaggio” Matteo Ranieri, visto il recente screzio tra Sophie e Giorgio, il quale ha accusato Matteo di non provare davvero interesse per la tronista, ma di essere a Uomini e donne solo per ottenere visibilità.

Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 8 febbraio, Sophie ha avuto un nuovo colloquio con Matteo, con il quale si scusa per quanto accaduto durante la registrazione precedente, quando l’ha lasciato solo in studio per andare a chiarire con Giorgio Di Bonaventura. Viene poi mandato in onda il chiarimento che i due hanno avuto la scorsa settimana. E, a sorpresa, gli sguardi e le parole della Codegoni pare facciano notare il forte interesse che nutre nei confronti di Giorgio.

L’intreccio si fa sempre più complicato: chi conquisterà alla fine il cuore di Sophie tra Giorgio e Matteo? La scelta della tronista è sempre più vicina…