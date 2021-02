Uomini e Donne, Sophie Codegoni verso la scelta: chi la spunterà tra Giorgio e Matteo?

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Sophie Codegoni sta per ufficializzare la sua scelta. Chi la spunterà tra Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri?

Dopo che Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi, ora tocca alla protagonista femminile del trono classico di Uomini e Donne, ovvero Sophie Codegoni: chi la spunterà tra i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Mattero Ranieri? Un enigma di difficile soluzione, il cui verdetto potrebbe arrivare la prossima settimana sugli schermi di Canale 5.

Le ultime vicende del dating show di Maria De Filippi danno “in vantaggio” Matteo Ranieri, visto il recente screzio tra Sophie e Giorgio, il quale ha accusato Matteo di non provare davvero interesse per la tronista, ma di essere a Uomini e Donne solo per ottenere visibilità. Intervistati da Uomini e Donne Magazine, i due ragazzi hanno ricostruito la loro esperienza da corteggiatori nel dating show di Maria De Filippi. Da un lato, Giorgio Di Bonaventura prova ancora un po’ di rancore a seguito del duro litigio con Sophie: “Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell’arroganza.

Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli, e forse sono arrivato ad un punto di non ritorno. Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti ai sentimenti”. Dall’altro lato, Matteo Ranieri è molto fiducioso: “Quando lei sceglierà con chi uscire non sceglierà solo una persona, ma chi essere. Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me.

Io sono sicuro che, uscendo, potremmo costruire insieme qualcosa di bello. Ma non posso avere nessuna certezza di essere la scelta, posso solo sperare di si”.