Uomini e Donne: Caos in studio per Gemma Galgani e un nuovo cavaliere

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: nella puntata registrata mercoledì 3 febbraio Gemma Galgani parla con un nuovo cavaliere di nome Maurizio (non Guerci e neanche il “poeta”).

Trono over di Uomini e Donne sempre più caratterizzato dalle vicende di Gemma Galgani. Anche la registrazione di mercoledì 3 febbraio ha visto la dama torinese al centro della scena.

Al centro del dibattito non c’è però la storia con il cavaliere Maurizio Guerci, che l’ha “scaricata”, nonostante sembrava che le cose tra i due andassero a gonfie vele (a tal punto da aver anche trascorso insieme una notte d’amore). Ironia della sorte, Gemma ha iniziato a frequentare altri due Maurizio, uno dei quali scrive poesie. Tuttavia, Maria De Filippi racconta di “quell’altro” Maurizio.

Lui è andato a casa sua ed è stata una bella serata. Gemma però si dispiace perché sembra che questo nuovo cavaliere l’abbia sgridata, in quanto ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve storia con Gemma e quello che finora si sono raccontati. Lui avrebbe voluto che, nella registrazione, Gemma ne parlasse, cosa non avvenuta.

Si parla poi di uno scambio di foto tra Maurizio e un’altra dama del trono over, Maria. A quel punto, la conduttrice si infastidisce, perché sembra che tutto ciò sia stato organizzato per parlarne in puntata, così come la storia del quadro su cui anche Gemma si è risentita. A quel punto, l’opinionista Tina Cipollari si assume la responsabilità di cacciare via questo “nuovo” Maurizio, visto che quest’ultimo non si sa giustificare su tutta la questione, avendo poi fatto una figuraccia. Poi, ecco il colpo di scena. Pur stizzita, Maria De Filippi decide di far uscire dallo studio Maurizio con… Gemma allo scopo di un chiarimento (per poi fare la stessa cosa con la dama Maria).

Dopo tali chiarimenti, Maurizio rientra in studio e Maria De Filippi fa partire un ballo, chiedendo a Gemma di portare Maurizio in una stanza di nascosto, mentre il resto dello studio ascolta la conversazione tra i due. Poi fa fare la stessa cosa a Maria.

Al rientro in studio, la De Filippi chiede a Maurizio di scegliere tra le due, ma lui chiede un’altra settimana di tempo per scegliere con quale delle due continuare la frequentazione.