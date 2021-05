Uomini e Donne registrazione 8 maggio: la scelta di Massimiliano è Vanessa

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella registrazione di sabato 8 maggio è andata in scena la scelta di Massimiliano: il tronista ha scelto Vanessa.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ultima fine settimana di registrazione per il dating show di Canale 5, vista l’imminente fine della stagione con l’ultima puntata in onda venerdì 28 maggio.

Nella giornata di sabato 8 maggio è stata registrata la scelta di Massimiliano Mollicone. Il ragazzo ha anticipato il collega Giacomo Czerny, che sembrava dover registrare per primo la scelta (registrata comunque il giorno dopo).

Uomini e Donne: Vanessa ha risposto “Si” alla scelta di Massimmiliano.

Sabato 8 maggio è stata registrata la scelta di Massimiliano Mollicone. Il ragazzo sembrava ancora molto indeciso nelle puntate di Uomini e Donne precedenti la sua scelta, anche se sembrava evidente una sua preferenza.

Già perchè Eugenia, una delle sue corteggiatrici, era addirittura andata via dal programma, vista la sua spudorata preferenza per Vanessa. In quell’occasione il tronista era andato a riprenderla, convincendola a tornare.

Alla fine, però, la scelta di Massimiliano è stata proprio Vanessa, che ha risposto “Si”. Baci e abbracci tra i due (non sono stati ancora rivelati altri particolari della scelta) mentre Eugenia l’ha presa relativamente bene.

La ragazza, che comunque si è sempre detta innamorata, era ormai rassegnata a questa conclusione degli eventi. D’altra parte l’atteggiamento, gli sguardi e tante altre piccole cose erano diverse quando il tronista le rivolgeva a Vanessa.

Nelle prossime settimane vedremo la fine dei percorsi dei tronisti e sarà la scelta di Giacomo, ultima in ordine di registrazione, a chiudere la trasmissione nell’ultima puntata del 28 maggio.

