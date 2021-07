Uomini e Donne, Samantha sulla rottura con Alessio “a me stessa devo ammetterlo”

Uomini e Donne, news. E’ ufficialmente finita tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola, lo annuncia l’ex tronista sui social.

Arrivano le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne. E’ ufficialmente finita tra Samantha Curcio e Alessio Cennicola. Ad annunciarlo è la stessa Samantha con un post sui propri social.

I due avevano lasciato il trono classico insieme un paio di mesi fa, era stata la prima a fare la sua scelta. Le motivazioni, secondo la versione della ragazza, sono da ricercare nel fatto di non essere stata messa al primo posto, mentre lei ha fortemente criticato lui.

“Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura“, scrive la ragazza.

“Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere. Ho giudicato ed offeso la vita di Alessio in un momento di forte rabbia, ho sbagliato”, si sfoga Samantha.

Ma non è finita qua: “Ci siamo presi del tempo per pensare, stasera sono crollata. Ho messo una finta foto su Instagram ripescata dall’archivio per far sembrare che fossi uscita, per nascondere l’ennesima sera a casa. Per cercare di difendermi, per fare quella che in amore fugge, per farsi amare. A 30 anni è troppo patetico. Almeno a me stessa devo ammetterlo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha Curcio (@la_samanthide)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.