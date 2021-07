Uomini e Donne, news: Ida Platano in vacanza con il figlio

Uomini e Donne, news. Ida Platano si concede una vacanza insieme al figlio e dedica una canzone alla migliore amica Gemma Galgani.

Arrivano le ultime news dei protagonisti di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di una delle dame più amate dell’intera storia del dating show di Canale 5: stiamo parlando, ovviamente, di Ida Platano.

La dama è tornata nel parterre del trono over negli ultimi mesi della stagione passata, dopo l’abbandono con Riccardo Guarnieri. La loro storia non ha funzionato e quindi, dopo un lungo stop, la dama è tornata a cercare l’amore.

Ida oggi è in vacanza con il figlio Samuele in un villaggio che la coccola dalla mattina alla sera. La dama è così serena e rilassata da concedersi qualche scatto in costume, mostrando le proprie forme, scatti che non sono passati inosservati tra i numerosi fan.

Ida, quindi, sta ricaricando le batterie in attesa di tornare poi a settembre al centro dello studio insieme all’amica di sempre, Gemma Galgani. Un’amicizia vera, forte, nata proprio nello studio di Uomini e Donne.

All’amica la Platano ha anche dedicato una canzone, grazie al karaoke, e condivisa in una sua storia Instagram, in attesa di poterla rivedere, probabilmente prima dell’inizio della nuova stagione.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.