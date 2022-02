Uomini e Donne, registrazione 28/1: Andrea Nicole torna in studio

Uomini e Donne, anticipazioni. Nell’ultima registrazione del programma del 28 gennaio Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. In questa puntata tornano in studio l’ex tronista Andrea Nicole e Ciprian, una delle coppie più discusse della scorsa stagione del programma.

Ricordiamo infatti che a dicembre i due avevano deciso di andare via dal programma dopo essersi visti di nascosto dalla redazione ed aver passato una notte insieme. In studio poi i due sono stati ampiamente criticati da tutto il parterre.

Anche Maria De Filippi aveva criticato la coppia, visto che con una semplice chiamata avrebbero potuto risolvere la situazione e continuare a fare quello che poi hanno fatto lo stesso.

Il passato è però passato e Maria ha deciso di perdonarli, alla fine. I due quindi raccontano come sono proseguite le cose tra di loro dal momento del loro abbandono del trono, spiegando come sia andato tutto bene.

Quindi i due ballano al centro dello studio sotto la pioggia di petali che non avevano avuto l’ultima volta, visto come si erano svolti i fatti. Andrea Nicole e Ciprian non sono però l’unica coppia tornata in studio.

Si rivedono infatti anche Isabella e Fabio, coppia nata nel trono over, che è tornata in studio per ragguagliare gli spettatori sullo stato della loro relazione. Anche in questo caso le cose stanno andando a gonfie vele e i due stanno pensando di andare a convivere.

Da segnalare le frecciatine tra Gemma Galgani e Isabella, che nel passato spesso si sono trovate a discutere da posizioni diametralmente opposte.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.