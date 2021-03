Uomini e Donne over: Chi è Cataldo Coccoli, nuova fiamma di Gemma

Uomini e Donne over, anticipazioni. Ecco chi è Cataldo Coccoli, il cavaliere che ha aperto uno spiraglio nel cuore di Gemma Galgani.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Oggi torniamo a parlare di Gemma Galgani, colonna portante del trono over fin dalla prima edizione. La dama, nel corso degli anni, ci ha abituato a relazioni molto intense ma brevi.

Così è successo con il cavaliere Maurizio, anche se per buon motivo (le accuse di avere un’amante). Subito dopo la chiusura della loro relazione, Gemma si è interessata a Cataldo Coccoli, cavaliere notato qualche tempo prima in studio.

Uomini e Donne: il profilo di Cataldo Coccoli tra figli, lavoro e vita privata.

Gemma Galgani ha un nuovo partner. Si tratta di Cataldo Coccoli, cavaliere del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese ha dichiarato di averlo notato durante la conoscenza con Maurizio ed ora che è finita si è fatta avanti per conoscerlo.

I due hanno avuto un primo incontro molto romantico, in cui ricordiamo che non è arrivato il bacio, ma sembra che le cose procedano nella giusta direzione. Che sia la volta buona per Gemma?

Cataldo Coccoli ha 59 anni, è nato a Taranto ma vive da 40 anni a Napoli. Sul suo profilo Instagram ufficiale si dichiara artista, senza fare cenni ad un lavoro diverso. E’ papà e spesso pubblica foto insieme ai figli. Del suo privato, insomma, poco o nulla è dato sapere, se non che tra le sue passioni figurano, appunto, il mare, la danza e… il divertimento.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.