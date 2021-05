Uomini e Donne, gli opinionisti contro Gemma Galgani: “Ti lamenti e basta”

Uomini e Donne, anticipazioni. Continuano le discussioni tra Gemma e Isabella Ricci con gli opinionisti che difendono quest’ultima e attaccano la Galgani.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani è la protagonista di un duro scontro con Isabella Ricci, scontro che sta tenendo banco nelle ultime puntate del dating show di Canale 5.

Questo ennesimo scontro ha fatto si che entrambi gli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si schierassero a favore di Isabella e in particolare contro Gemma, accusata di innamorarsi troppo facilmente.

Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Ti lamenti e basta”.

Duro attacco degli opinionisti di Uomini e Donne a Gemma Galgani. La dama torinese si è resa protagonista, in queste ultime puntate, di uno scontro con un’altra dama del parterre del trono classico, Isabella Ricci.

A Gemma non piace l’atteggiamento di Isabella, il suo andarci cauta e non riuscire a lasciarsi andare, fisicamente e mentalmente. Mentre la dama sta entrando in studio, Gianni Sperti l’accusa:

“Ti sei lamentata dicendo che ci sono due pesi e due misure. Io ti voglio ricordare che abbiamo sopportato le tue relazioni, tu non puoi lamentarti ogni volte: ti lamenti e basta. Io intervengo quando sento cose assurde, non durante una conoscenza lineare“.

“Ma tu non ricordi? Hai pianto per uomini conosciuti 24 ore prima, sei tornata a piangere e ad accusarli di averti illuso. Gemma non tutte le donne sono come te, ci sono donne che si sanno contenere. Basta che è di genere maschile e respira per innamorarti” rincara la dose Tina Cipollari.

Che poi continua “Isabella sei una bellissima donna e ora tutti parlano di te sui social. Mi è stato segnalato che da giovane sei stata una grande modella, che ha sfilato a Pargi. Gemma è inutile che rosichi, calmati e accettalo. Io conosco anche la direttrice del Teatro che si è lamentata, dicendo che Gemma si è vantata di un ruolo che non ha”.

