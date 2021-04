Uomini e Donne: Simone Bolognesi torna per Ida Platano?

Uomini e Donne, anticipazioni. L’ex corteggiatore Simone Bolognesi annuncia di stare pensando di tornare in studio per corteggiare Ida Platano.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. L’argomento principale di questi giorni, inevitabilmente, è il ritorno in studio di Ida Platano, una delle dame più amate di sempre.

La donna aveva lasciato il programma in compagnia di Riccardo Guarnieri, salvo poi lasciarsi mesi dopo. L’uomo è anche tornato nel programma e ha scelto Roberta Di Padua, lasciando il programma un mese fa circa.

Uomini e Donne, Simone Bolognesi: ” Rientrerei per corteggiarla”.

Le attenzioni di tutti i fan di Uomini e Donne, in questi giorni, sono concentrate sul ritorno di Ida Platano. La donna ha fatto poche apparizioni fino ad ora, ma ha già fatto parlare molto di se.

Nella prima puntata aveva ammesso di essere interessata a Luca e Marco, ballando anche con quest’ultimo. Il resto del parterre, però, non ha ancora mostrato grande interesse verso di lei.

Chi, invece, lo ha mostrato è Simone Bolognesi, ex corteggiatore della trasmissione di Canale 5. Su Instagram Simone ha risposto ai suoi follower sull’argomento, spiegando il suo pensiero a tal proposito.

“Non avevo pensato di rientrare finché non ho visto Ida di nuovo in studio. Ida è l’unica che negli ultimi due mesi entrando mi ha mosso qualcosa perché mi dispiace non esserci. Rientrerei per corteggiarla” ha scritto il Bolognesi.

Intanto la Platano ha lanciato dei messaggi ai suoi possibili pretendenti tramite il suo profilo Instagram: “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro” e ancora “L’uomo che ti ama non vuole cambiarti, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.