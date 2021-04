Uomini e Donne: Davide Donadei operato “Il post è peggio dell’intervento”

Uomini e Donne, Davide Donadei operato agli occhi. “Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento” scrive su Instagram.

Arrivano le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne. Oggi parliamo di Davide Donadei, ex tronista del programma, recentemente operato agli occhi e al centro di tanti messaggi di sostegno da parte dei fan.

Il ragazzo ha raccontato, su Instagram, di essere in via di guarigione e di essere assistito dalla compagna, Chiara Rabbi. I due si sono conosciuti proprio al trono classico e ora convivono insieme.

Uomini e Donne, Davide Donadei: “Sto soffrendo”.

Davide Donadei è stato un tronista molto popolare nella sua apparizione al trono classico. Il pubblico è stato molto colpito dai suoi modi garbati e dalla sua semplicità e onestà, elementi che hanno contribuito a farlo seguire anche ora che ha lasciato il trono.

I fan ora sono molto preoccupati per lui, dato che il ragazzo è stato recentemente operato agli occhi. L’operazione è andata bene ma ha ancora bisogno del supporto di Chiara Rabbi, la ragazza che ha scelto ai tempi del trono e con cui al momento convive.

Lei studentessa universitaria attualmente senza lavoro perso in seguito all’emergenza Covid è pronta a stare al fianco dell’ex tronista in procinto d’aprire la sua nuova attività di ristorazione.

“Ciao ragazzi, Chiara mi sta aiutando a scrivere e mi ha detto che in tantissimi state chiedendo come sto. Sto abbastanza bene e per assurdo il post é peggio dell’intervento (sto soffrendo), ma per mia fortuna é andato tutto bene“, queste le parole che il ragazzo ha scritto sul suo profilo Instagram.

Sono tanti i fan che lo hanno cercato proprio sui social per avere degli aggiornamenti sulla sua salute. “Volevo ringraziarvi di cuore e anche se non vi potrò leggere per qualche giorno mi fa tanto piacere sentire così tanto affetto. Grazie di cuore da entrambi“.

