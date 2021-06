Uomini e Donne: Gemma Galgani al trono over anche il prossimo anno

Uomini e Donne, anticipazioni. Finita la stagione iniziano a girare le prime voci sulla prossima in arrivo a settembre: ci sarà ancora Gemma?

Arrivano le prime anticipazioni della prossima stagione di Uomini e Donne. Archiviata da pochi giorni la stagione 2020/2021, si iniziano a rincorrere già le prime voci su ciò che vedremo in onda da settembre.

Oltre ai primi nomi dei nuovi tronisti, la domanda che tiene banco è quella sulla permanenza o meno di Gemma Galgani al trono over. Nell’ultimo mese si è parlato di una possibile separazione della dama dal programma, ma sarà davvero cosi?

Uomini e Donne, Gemma ci sarà ancora nella prossima edizione.

Gemma Galgani o non Gemma Galgani? Questa è la domanda che tutti i fan di Uomini e Donne si stanno facendo in seguito ai rumors sul possibile addio della dama torinese al dating show di Canale 5.

Parrebbe, infatti, che Gemma inizi a sentire il peso dell’età visti i ritmi a cui sono chiamati i protagonisti del programma e lei più di tutti. Dall’altra parte anche da Maria De Filippi in persona pare ci sia la voglia di cambiare dopo tanti anni.

Gianni Sperti, storico opinionista del programma, è però certo: vedremo Gemma Galgani al trono over ancora per molti anni. Così, almeno, ha dichiarato in una recente intervista l’ex ballerino.

Intanto Gemma si gode le meritate vacanze insieme all’amica di sempre Ida Platano. Le due si sono conosciute proprio nel programma e da quel momento sono diventate inseparabili.

A proposito di dame, si è iniziato a parlare delle possibili troniste della prossima stagione: i nomi in pole in questo momento sono quelli di Carolina Ronca, ex corteggiatrice di Giacomo Czerny, e Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone.

Entrambe le ragazze hanno avuto una delusione quest’anno e, contemporaneamente, hanno fatto un’ottima impressione sul pubblico, che vorrebbe rivederle in studio. Non sarebbe la prima volta che un ex corteggiatore/corteggiatrice diventi poi un tronista.

