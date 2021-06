Uomini e Donne, news: Roberta Di Padua ha ricontattato Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, news. Roberta Di Padua ha rivelato al magazine ufficiale di aver ricontattato, senza successo, Riccardo Guarnieri.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne news. Rivelazioni scioccanti quelle che Roberta Di Padua ha rilasciato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. La donna, infatti, ha ricontattato il suo ex Riccardo Guarnieri.

L’intenzione era quella di porre rimedio alla loro disastrosa rottura, intenzione disattesa da Riccardo che non ha voluto nemmeno rispondere. Inoltre la dama ha raccontato di aver incontrato Ida Platano e di aver parlato con lei.

Uomini e Donne news, Roberta Di Padua ” non ho avuto nessuna risposta diretta”.

Roberta di Padua si confida al magazine di Uomini e Donne. La dama ha rivelato di aver contattato il suo ex Riccardo Guarnieri, per tentare di ricostruire il rapporto distrutto poche settimane fa.

“Gli ho scritto due messaggi. Prima un ‘come stai?’ e poi un messaggio più lungo e strutturato in cui ho sottolineato che ero dispiaciuta per come fosse andata a finire, per il male che a vicenda ci eravamo fatti. Gli ho anche scritto che, per quanto mi riguarda, avrei comunque portato con me il bello della nostra relazione. Purtroppo però non ho avuto nessuna risposta diretta. Riccardo ha chiamato Valentina Autiero chiedendo a lei il motivo per il quale gli scrivevo visto che la storia era finita”.

Molto interessante anche l’incontro, del tutto fortuito, tra Roberta e l’ex di Riccardo, Ida Platano. Le cose tra loro non sono mai andate bene visto l’interesse condiviso per il Guarnieri, ma questo incontro è andato bene e le due si sono anche confidate.

“È stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere. Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Abbiamo parlato del fatto che all0’inizio non ci eravamo troppo simpatiche proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di avere avuto le medesime difficoltà e gli stressi problemi”.

