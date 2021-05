Uomini e Donne: lo scatto giovane di Giorgio Manetti che fa discutere [FOTO]

Uomini e Donne. Giorgio Manetti, indimenticabile cavaliere del trono over, ha condiviso un suo scatto da giovane che sta facendo discutere.

Arrivano le ultime news dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di uno dei cavalieri più amati della storia del dating show di Canale 5: stiamo parlando, ovviamente, di Giorgio Manetti.

In particolare vi parliamo di uno scatto, risalente al 1984, che l’ex cavaliere ha condiviso sui suoi canali social, scatenando infinite discussioni. Tanti gli apprezzamenti del fan, in particolare il pubblico femminile, segno che l’uomo ha ancora un vasto seguito.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti su Gemma Galgani “Io non voglio darle troppa importanza”.

Che successo l’ultimo scatto di Giorgio Manetti. Ultimo non in ordine temporale, la foto risale infatti al 1984 alle Hawaii, ma in ordine di condivisione. “Swimming time in Polo beach, near Lahaina, Maui, Hawaii nel 1984…bellissimi ricordi” è quello che ha scritto Giorgio riguardo alla foto.

La foto ha fatto molto discutere, in positivo, i fan dell’ex cavaliere, mostrando quanto ancora abbia presa sul pubblico.

D’altra parte per molto tempo Giorgio, insieme a Gemma Galgani, hanno fatto sognare i fan di Uomini e Donne. Per un lungo periodo si è creduto che la dama storica del programma avesse finalmente trovato l’amore della sua vita.

Purtroppo le cose non finite bene: lui voleva lasciare il programma, lei ha rifiutato dicendo che Giorgio non l’amava davvero. Gemma ha anche cercato di riavvicinarsi successivamente ma senza successo.

Il cavaliere è rimasto segnato da questa esperienza, non riuscendo a trovare l’amore fino a quando, ironia della sorte, non ha lasciato definitivamente il programma. Lei si chiama Caterina e sappiamo che ha conosciuto Tina Cipollari, grande amica di Giorgio sin dai tempo in cui era in studio.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.