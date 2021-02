Uomini e Donne, Gemma Galgani su Giorgio Manetti: “Un uomo mediocre”

Uomini e Donne, anticipazioni. Gemma Galgani risponde alle ultime dichiarazioni di Giorgio Manetti sul suo conto in un’intervista su Nuovo. “Sei solo un uomo mediocre”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi parliamo di Gemma Galgani, ma non per una qualche litigata con Tina Cipollari o per una nuova storia d’amore. La dama ha infatti rilasciato un’intervista a Nuovo.

La dama torinese è tornata sulle dichiarazioni di Giorgio Manetti ha rilasciato sul suo conto. L’ex cavaliere, che con Gemma ha formato una coppia qualche anno fa, non perde occasione per dire la sua su di lei.

Uomini e Donne, Gemma Galgani su Tina Cipollari: “è un punto interrogativo per me”.

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. Tema principale dell’intervista erano le ultime dichiarazioni di Giorgio Manetti, l’ex che non perde mai occasione di parlare di lei.

Ricordiamo che i due hanno formato una delle coppie più interessanti della storia del trono over di Uomini e Donne, ma ormai è qualche anno che i due si sono definitivamente separati.

“Gradirei calasse il silenzio totale”, così inizia l’intervista di Gemma. “Lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre”.

L’intervista poi continua con Tina Cipollari, opinionista del programma ed eterna rivale della dama torinese: “Come diceva Anna Magnani…invecchiando non voglio sembrare più giovane ma solo essere più felice…Non riesco a capirla e lei continua a essere un enorme punto interrogativo per me“.

Infine Gemma racconta come è andata con Maurizio, l’ultimo cavaliere con il quale stava costruendo una relazione, salvo poi interromperla a dicembre: “Quando ho scoperto che si frequentava anche con un’altra, tra noi si è rotto qualcosa…Purtroppo ricado negli stessi errori“.

