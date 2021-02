Uomini e Donne: la scelta clamorosa di Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di ieri. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si dichiarano innamorati e su proposta della dama lasciano il programma.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Clamorosa sorpresa durante l’ultima registrazione del programma. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano il programma di Canale 5.

I due si sono confessati i propri sentimenti, dichiarandosi innamorati. Per questo Roberta propone di rompere gli indugi e provare a vivere la loro storia al di fuori del programma, ricevendo una risposta positiva da Riccardo.

Uomini e Donne: ecco come si è arrivati a questa incredibile soluzione.

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, c’è stato un colpo di scena clamoroso. Stiamo parlando del trono over e in particolare di una delle coppie che, quest’anno, ha attirato le maggiori attenzioni da parte dei fan.

Stiamo parlando, ovviamente, di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Si parte vedendo un video in cui i due dichiarano l’amore per l’altro. Tornati in studio Roberta prende la parola e dichiara che è arrivato il momento di vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Visibilmente emozionato, e in lacrime, Riccardo risponde che lui pensa proprio di amarla e che, quindi, è d’accordo a lasciare il programma con lei. I due quindi sono invitati al centro dello studio per un ballo sulle note de Il cielo contromano di Deddy di Amici, con tanto di cascata di petali.

