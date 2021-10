Uomini e Donne: E’ amore tra Gemma Galgani e Costabile?

Uomini e Donne, anticipazioni. Gemma Galgani prosegue la conoscenza con Costabile, sarà la volta buona?

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha un nuovo spasimante, il cavaliere Costabile. I due hanno mostrato un’attrazione reciproca che è poi sfociata in una conoscenza.

Nelle varie puntate questa conoscenza è andata sempre meglio e i due sembrano sempre più in sintonia. Lui la fa sorridere e sembra non avere secondi fini, come troppo spesso è capitato con i cavalieri che si sono avvicinati alla dama torinese.

Gemma ha anche ammesso che tra i due, nelle ultime registrazioni, c’è stato un lunghissimo bacio, addirittura di 16 minuti, secondo le stime della donna. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte di Tina Cipollari.

L’opinionista ha avuto spesso da ridire, come succede ogni volta che Gemma è coinvolta, e anche se ha avuto poi spesso ragione, soprattutto su alcuni partner della donna, questa volta Gemma sembra molto convinta di se e della relazione che sta costruendo con Costabile.

Il cavaliere, in tutto questo, non si è mostrato minimamente preoccupato dalle parole di Tina e ha risposto di essere innamorato di Gemma, per poi dedicarle la romantica canzone di Gino Paoli “Una lunga storia d’amore”.

