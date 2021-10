Uomini e Donne, anticipazioni: ennesimo flop per il trono classico

Uomini e Donne, anticipazioni. Anche quest’anno, il trono classico non riesce a raggiungere il trono over nel cuore dei telespettatori.

Uomini e Donne è ancora una volta il trono over, almeno secondo i telespettatori. Negli ultimi anni, share alla mano, le puntate dedicate al trono over hanno surclassato quelle dedicate al trono classico.

Quest’anno la cosa non fa eccezione, nonostante i due troni siano stati uniti in seguito alla pandemia e al lockdown. Anzi, probabilmente, è stata proprio questa fusione a permettere al trono classico di sopravvivere ancora oggi (nonostante gli scarsi risultati).

Prima del covid, infatti, spesso si era parlato della volontà di Mediaset di cancellare il trono classico, lasciando solo quello over in televisione. Poi, però, la situazione è cambiata con la pandemia e tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Intanto, stando ai commenti social raccolti, gli attuali tronisti non raccolgono il consenso del pubblico. Tra chi li definisce noiosi, con l’unica eccezione di Andra Nicole che è l’unica a generare interesse, e chi fa confronti con il passato, la storia non cambia.

Quello che è cambiato, forse, sono proprio i tronisti. Una volta, oltre all’interesse amoroso, tronisti e corteggiatori erano interessati a costruire personaggi che entrassero nel cuore degli spettatori per potersi creare delle carriere nel piccolo schermo.

Oggi sono tutti interessati ad accrescere al propria fama sui social, cosa che ha portato a un “disinteresse” verso lo spettatore televisivo. Non si vedono più colpi di scena, crisi, battibecchi come nel passato, tutti elementi presenti in gran quantità nel trono over.

Gemma Galgani & Co., infatti, non fanno mai mancare niente di tutto ciò al pubblico, che apprezza e segue sempre con più passione le loro vicende.

View this post on Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.