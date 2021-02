Uomini e Donne: Davide Donadei e Chiara Rabbi pronti a convivere

Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei e Chiara Rabbi dichiarano al magazine ufficiale l’intenzione di andare a convivere.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Si continua a parlare della coppia formata di Davide Donadei e Chiara Rabbi, che da poco hanno lasciato lo studio del dating show di Canale 5.

I due, infatti, sono stati intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione. Gli è stato chiesto come affronteranno la distanza che li divide e la risposta è stata molto semplice: vivranno alla giornata, sempre assieme.

Uomini e Donne, Davide Donadei: “il dove è relativo”.

Davide Donadei ha intrattenuto a lungo il pubblico di Uomini e Donne. I suoi modi gentili e la sua sincerità gli hanno permesso di guadagnare i favori del pubblico, che ha visto di buon occhio anche le sue corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore.

Nonostante alcuni problemi lungo il percorso, che sarebbe dovuto essere decisamente più breve, il ragazzo alla fine ha fatto la sua scelta ed ha lasciato il programma insieme a Chiara Rabbi.

Subito dopo i due si sono mostrati molto felici insieme, sia quando sono tornati in studio per la scelta dell’altra tronista, Sophie Codegoni, sia sui social, dove hanno ringraziato tutto quello che li hanno seguiti e supportati.

Oggi torniamo ad aggiornarvi sulla coppia in quanto sono stati intervistati dal magazine ufficiale della trasmissione. In particolare gli è stato chiesto come affronteranno la distanza che li separa.

Le loro risposte a questa domanda sono state chiare e sorprendenti: “Non voglio subirla. Ci muoveremo insieme: questo è il nostro motto, il dove è relativo“, ha dichiarato infatti Davide Donadei.

“Per ora siamo vicino a Roma, poi staremo per una ventina di giorni in puglia e subito dopo pensiamo di ritornare da me. Abbiamo tante idee da realizzare, vivremo insieme e abbiamo entrambi due famiglie pronte ad accoglierci”, ha spiegato Chiara Rabbi.

