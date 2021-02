Uomini e Donne, Davide Donadei svela un retroscena della scelta

Uomini e Donne, anticipazioni. Davide Donadei torna a parlare del momento della sua scelta, raccontando un retroscena inedito.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Rotto il silenzio, Davide Donadei torna a parlare del momento della sua scelta, che lo ha visto preferire Chiara Rabbi a Beatrice Buonocore.

L’ex tronista ha dedicato alcune parole ad entrambe le ragazze, spiegando anche come è andato il giorno della scelta dal suo punto di vista. Inoltre ha raccontato anche un retroscena della stessa.

Uomini e Donne, Davide Donadei “Ho capito che sarebbe stata Chiara quando l’ho vista scendere dalle scale”.

Davide Donadei torna a parlare della sua scelta. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver rotto il silenzio con un post su Instagram, ritorna sul momento più importante del suo percorso al dating show di Canale 5.

Il ragazzo spiega come sia stato in dubbio fino all’ultimo secondo e di aver preso la sua decisione mentre le ragazze entravano in studio “Sono arrivato in puntata, il giorno della scelta, con dei dubbi importanti. In verità, avevo anche selezionato le canzoni per entrambe le scelte”.

“Avevo deciso di trovare il coraggio all’interno dello studio, e ho capito che sarebbe stata Chiara quando l’ho vista scendere dalle scale. Ho pensato che quella sarebbe potuta essere l’ultima volta in cui l’avrei vista, e ho superato tutte le mie paure. Beatrice aveva tutte le carte in regola per stare al mio fianco, ma sono andato dove mi portava il cuore“.

A proposito di Beatrice Buonocore, Davide Donadei le dedica alcune dichiarazioni: “Dire a una persona che non è la tua scelta, davanti a tutti, non è piacevole. Odio deludere le persone. Mi ha ferito sentirle dire che l’avevo presa in giro. […] Quando dicevo a Beatrice delle frasi importanti, ero spinto da un affetto forte e veniva tutto dal cuore“.

Parole al miele invece per Chiara Rabbi, colei che è stata la sua scelta “Ho ritrovato la stessa persona con cui ho condiviso tutti questi mesi in studio e in esterna, ma con un pizzico di tranquillità in più”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.