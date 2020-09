Uomini e Donne, Daniele Dal Moro: “Ho deciso io di non scegliere”

Uomini e Donne, news. L’ex tronista Daniele Dal Moro svela su Instagram la verità dietro la scelta non effettuata alla fine della scorsa stagione.

Arrivano le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne. Oggi vi parliamo di un ex tronista del programma, Daniele Dal Moro. Il ragazzo, ex concorrente del Grande Fratello, spiega le motivazioni che lo hanno portato a non scegliere nessuno.

La scorsa stagione del programma si era, infatti, chiusa senza che il ragazzo scegliesse una ragazza dal pool di corteggiatrici. In molti hanno pensato che la motivazione dietro questa situazione fosse il covid, ma la realtà non è questa.

Daniele Dal Moro svela che è stato lui a decidere di non scegliere nessuno alla fine della scorsa stagione.

In molti pensavano che questa situazione fosse una conseguenza del covid, ma il ragazzo svela che non è così. Infatti, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, l’ex tronista fa sapere la verità dietro questa situazione.

“Sono sincero, non presuntuoso! Quando mi hanno ridato i social ho letto i messaggi che molte di loro mi avevano scritto e ho visto le video dichiarazioni che alcune di loro avevano fatto”.

“Tiro le somme… risultato: un neurone in quattro. Non ho scelto nessuno. Io non sono come gli altri (questo lo sapete già). Non me ne faccio nulla di costruirmi una ship fasulla per racimolare due follower spazzatura! Le creme, le tisane e gli altri ingredienti li faccio sponsorizzare agli altri”.

A chi gli ha parlato di un’occasione mancata, Daniele risponde: “Quando nella vita mi capita un’opportunità metto sul piatto della bilancia le cose, traggo le mie conclusioni e prendo le decisioni del caso. Una persona che non fa questa cosa oltre ad essere poco intelligente è anche sprovveduta”.

