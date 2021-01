Uomini e Donne: Beatrice Buonocore sul trono?

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo non essere stata scelta da Davide Donadei, nel futuro di Beatrice Buonocore c’è il trono?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Archiviato il trono di Davide Donadei, si inizia già a pensare al futuro, in particolare alla corteggiatrice non scelta dal tronista pugliese, Beatrice Buonocore.

Maria De Filippi, infatti, ci ha abituato a ripescare spesso corteggiatori e corteggiatrici non scelti dal tronista di turno per il successivo trono, in particolare coloro che hanno avuto un particolare successo con il pubblico.

Uomini e Donne: Jessica Antonini celebra la sua amicizia con Beatrice.

Il trono di Davide Donadei a Uomini e Donne si è concluso. Dopo un lungo percorso fatto di dubbi, incertezze, e dopo aver rimandato e rimandato il momento finale, alla fine il tronista ha scelto Chiara Rabbi.

Grande delusione per il pubblico, che invece tifava a gran voce per l’altra corteggiatrice del ragazzo, Beatrice Buonocore. La ragazza ha fatto breccia nel cuore dei fan, che avrebbero voluto un finale diverso per lei.

Finale diverso che potrebbe arrivare davvero per la ragazza. Infatti si vocifera già che una delle prossime troniste sarà proprio lei. Non sarebbe la prima volta che questo accade, anzi.

Maria De Filippi ci ha abituato a riproporre i corteggiatori non scelti, un po’ per dare loro un’altra possibilità, un po’ per accontentare il pubblico quando il loro beniamino non viene scelto dal tronista di turno.

Nel frattempo arriva il post celebrativo di Jessica Antonini. L’ex tronista, il cui percorso è stato tra i più brevi degli ultimi anni, ha voluto fare una dedica alla ragazza, visto che sono diventate molto amiche.

